Il Paradiso delle signore news che fine farà Vito?

Il Paradiso delle signore news torna per capire l’evolversi delle trame nel grande magazzino milanese. Maria si dirigerà verso una strada in cui Vito non è previsto. Ne Il Paradiso delle Signore 8, che fine farà Vito?

Il Paradiso delle signore news, la scomparsa di Vito

Maria mentre sta sorseggiando con Irene è contenta per Clara. Vito è scomparso, Maria pensa che sia meglio così. Dopo il bacio Maria si sentirà sotto esame, invece è sua intenzione pensare alla grande occasione che le hanno dato in modo positivo.

Inaspettatamente Maria verrà raggiunta da Vito. Le porterà i dolcetti al limone della caffetteria di Sperti. Inoltre Vito si scuserà per non essersi fatto vivo. Il giovane continua a pensare che non sia il momento giusto per separarsi.

Il paradiso delle signore anticipazioni, Vito vorrebbe Maria

Il ragazzo è convinto di fare un tentativo. Mentre la stilista deve andare a Parigi per scoprire cosa Defois vuole proporle, Vito si offrirà di andare con lei a Parigi. La coppia farebbe un viaggio di nozze in anticipo. Maria non crederà sia una buona idea.

Sentirà di dover fare questo viaggio da sola. La Venere non riesce a capirsi. Nelle ultime settimane è stato messo in discussione tutto. Maria gli vuole bene, Vito però si è preso del tempo per riflettere. Adesso ne ha bisogno lei.

Tra Vito è Maria ci sarà un addio

Un addio è anticipato dalla decisione della Puglisi. Le anticipazioni delle puntate 143-147 della stagione 8 de Il Paradiso delle Signore svelano che presto arriveremo a vederlo. Maria romperà con Vito, quando deciderà di andare a Parigi.

La Venere spererà di partire con Portelli, l’uomo che ama. Gli affari di Vito sono nella città meneghina. Tuttavia, non a Il Paradiso può accadere l’impossibile. Che ne pensate?