Un posto al sole anticipazioni: Silvia ha paura! centra Otello

Un posto al sole anticipazioni della puntata del 1 Aprile giorno di Pasquetta. Tutto ruota nella puntata su Silvia, che chiama Otello per chiedere come sta, ma non ricevendo risposta Silvia inizia a preoccuparsi. Luisa Amatucci che interpreta Silvia si reca a lavoro e continua ad essere assalita dal pensiero della non risposta di Otello, interpretato da Lucio Allocca. Questa non risposta alimenta la sua preoccupazione.

Cosa sarà successo ad Otello? Come mai non risponde alle chiamate di Silvia?. La Stessa racconta le sue ansie al Caffè Vulcano a Michele e Micaela, ammettendo che non si acquieterà fino a quando non scoprirà cosa sia successo ad Otello. Silvia decide di prepararsi per partire alla volta di Indica.

Saviani vedendola preoccupata si propone di condurre Silvia da Otello. In realtà lo stesso Otello, era tranquillo in casa sua, tant’è che sentendo suonare il campanello resta sorpreso. Alla porta si ritrova Silvia preoccupata e Michele.

Non ci crederete a cosa fosse dovuto la sua non risposta a Silvia. Nulla di grave, semplicemente un problema tecnico del telefono. In pratica la sua batteria si era scaricata. Tutto è bene ciò che finisce bene e Silvia si tranquillizza. Otello per rimediare propone agli altri due di fermarsi per mangiare qualcosa insieme.

Il buon Michele beve del vino ed i suoi freni inibitori si allentano, Silvia vede la situazione e decide di guidare. Nel frattempo in macchina Michele afferma a Silvia che se in passato le avesse dato ascolto, ora i due starebbero ancora insieme. Parlando i due si ritrovano nel bel mezzo di una passione sfrenata. Tornati alla normalità Michele Saviani è felice, mentre Silvia sembra pentita.

Se sei curiosa/o sbircia tutte le anticipazioni di Un posto al Sole del mese di Aprile

Un posto al sole anticipazioni 1 al 5 aprile 2024

Cosa vedremo in Un posto al Sole dal primo al cinque aprile 2024? La Soap riserva sempre grandi sorprese. Viola sembra molto dispiaciuta in quanto si rende conto che sarà impossibilitata a trascorrere il giorno di Pasquetta con Damiano, che è impegnato a casa con Rosa e Manuel.

Nel frattempo Raffaele architetta un bel pesce d’aprile per Renato, quest’anno la Pasquetta cade nel giorno del Pesce D’aprile. Non è l’unico ad architettare uno scherzo. Raffaele riceverà infatti un simpatico scherzo dalle donne di casa Bruni.

Al tempo stesso Clara è sempre più determinata nell’abbandonare la gravidanza, in questa scelta non è sola perchè accanto a lei c’è Giulia.

Guido invece, con il passare del tempo non soffre per la presenza di Mariella e di certo la presenza di Bice intorno a lui non agevola la situazione.

Rossella infine che torna dal suo viaggio a Barcellona, deve pian piano gestire il suo rientro in ospedale, ovviamente non è cosa semplice, ancor di più per la presenza quanto mai vicina di Riccardo.

Se ti sei persa/o qualche puntata puoi rivederla su Rai Play.