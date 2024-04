Il Clandestino: cambi di programmazione e anticipazioni esplosive

Il caos nel palinsesto televisivo ha tenuto con il fiato sospeso gli spettatori in attesa della quarta puntata de “Il Clandestino”, la serie che ha catturato l’attenzione del pubblico con le sue trame avvincenti e le interpretazioni intense di Edoardo Leo e Hassani Shapi. Inizialmente prevista per lunedì 29 aprile, la puntata ha subito diversi cambiamenti che hanno creato non poco disorientamento tra i fan.

Già da alcuni giorni si era intuito che la programmazione sarebbe stata modificata, con l’arrivo di uno speciale dedicato alla Giornata Internazionale della Danza. Dopo varie incertezze, la quarta puntata era stata spostata a martedì 30 aprile, solo per essere nuovamente rimandata.

Il Clandestino: Un Altro Cambio di Programmazione

Le recenti modifiche alla guida ufficiale della Rai hanno confermato i timori degli spettatori: la quarta puntata de “Il Clandestino” non andrà in onda martedì 30 aprile come precedentemente annunciato. Al suo posto, sarà trasmesso il film in replica “Digitare il codice segreto”, del ciclo “Purché finisca bene”, con un cast stellare che include Neri Marcorè e Valeria Bilello.

La serie non sarà in onda nemmeno nei giorni successivi, con la programmazione che prevede repliche, film e partite di calcio fino a lunedì 6 maggio, quando finalmente “Il Clandestino” riprenderà il suo consueto giorno di trasmissione. Questo significa che la serie salterà una settimana, con la quarta puntata che verrà trasmessa a distanza di due settimane dalla precedente, slittando di conseguenza anche la data del finale di stagione.

Il Clandestino: Anticipazioni Esplosive

Oltre alle vicissitudini legate alla programmazione, i fan possono già farsi un’idea di cosa attendersi dalla tanto attesa quarta puntata. Nei due episodi trasmessi lunedì 6 maggio, il protagonista Luca Travaglia si troverà ad affrontare due nuovi casi: la scomparsa di una ragazza segnalata dal fidanzato e la sparizione di un muratore.

Nel secondo episodio, Luca e Palitha si infiltreranno in un cantiere edile a Milano, scoprendo segreti oscuri legati al settore. La tensione salirà ulteriormente quando la storia tra Luca e Carolina rischierà di essere scoperta a causa di un errore fatale. Gli spettatori possono dunque prepararsi a un’altra dose di suspense e colpi di scena in questa serie che continua a tenere tutti con il fiato sospeso.