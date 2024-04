Tupputi lascia Emiliano: “CON ha smarrito la sua identità”

Una decisione sofferta ma inevitabile: il mio addio a CON.

Per me, la politica è parlare sempre di “NOI” e mai di “IO”, ecco perché ho scelto di lasciare il movimento di CON e dichiararmi, da oggi, ufficialmente indipendente.

Con, a mio avviso ha smarrito la sua identità, le sue prerogative che mi convinsero a credere nel 2020 in questo progetto che, oggi, ha smarrito la sua connotazione originaria e i suoi capisaldi.

Ho provato, in diverse occasioni, a condividere le mie preoccupazioni con l’obiettivo di risvegliare lo spirito del gruppo che oggi appare anestetizzato.

Credetemi, ho provato fino alla fine a dare un segnale forte con la richiesta (caduta nel vuoto) di azzeramento della Giunta Regionale e di tutti i ruoli apicali delle agenzie partecipate della Regione, viste le ultime vicende giudiziarie che hanno colpito la Puglia.

A malincuore ritengo che CON abbia effettivamente smesso di esistere quando le posizioni individualistiche hanno soffocato la visione d’insieme e quando sono state ritenute marginali le riunioni convocate per delineare una linea politica fondamentale per il futuro che passa da appuntamenti elettorali di fondamentale importanza come le prossime europee.

Un’altra occasione persa che non posso ignorare, nel rispetto e nell’impegno per l’intera comunità che rappresento.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso e mi auguro che quel gruppo possa ritrovare la grinta, la condivisione e l’entusiasmo che lo hanno contraddistinto.

Giuseppe Tupputi, consigliere Regionale