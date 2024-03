Terra amara anticipazioni domani 1° aprile: Betul avvelena Colak, il piano crudele

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Terra amara in programma lunedì 1° aprile dalle ore 21:10 in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Scendendo nei dettagli, Fikret verrà ricoverato in ospedale in seguito ad un incidente. Le sue condizioni appariranno disperate mentre tutti punteranno il dito su Colak, l’unico che potrebbe avercela con la famiglia Yaman. Purtroppo il luminare non sembrerà disposto a recarsi ad Adana per operare Fikret. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Vahap dopo aver ferito Abdulkadir crederà che Betul scelga di rimanere al suo fianco. A tal proposito, il proprietario dell’officina verrà ricoverato in ospedale quando il suo medico di fiducia si rifiuterà di operarlo. Betul, intanto, tornerà da Colak dove lo informerà di aver deciso di sposarlo.

Terra amara anticipazioni: Betul tenta di avvelenare Colak dopo le nozze

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la puntata serale dell’1 aprile rivelano che Betul tenterà di avvelenare Colak durante la prima notte di nozze offrendogli una bevanda adulterata. Ma il piano fallirà miseramente, tanto che il proprietario terriero la segregherà in casa minacciandola di non farla più uscire. Hakan, nel frattempo, si presenterà in ospedale con il luminare disposto a sottoporre Fikret ad un intervento salvavita. Sermin scoprirà che Colak gode di ottima salute mentre Abdulkadir si sveglierà in ospedale chiedendo di Betul. L’uomo scoprirà che l’amata ha lasciato il suo capezzale, tanto da capire che ha scelto di sposare Colak.