Teatri storici, escluso il Giordano di Foggia

Teatri storici pugliesi, escluso il Giordano di Foggia

Teatri storici, sull’esclusione del Giordano interviene l’amministrazione comunale

Episcopo e Amatore: “Una grave mancanza che va colmata quanto prima”

“Apprendiamo, con rammarico, dell’esclusione del Teatro Giordano dall’elenco dei teatri storici italiani approvato alla Camera. Ci siamo immediatamente attivati per far sì che anche il nostro teatro riceva il dovuto riconoscimento”. Lo affermano la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, e l’assessora alla Cultura, Alice Amatore, che questa mattina hanno inviato una comunicazione al Ministro Sangiuliano per perorare la causa.