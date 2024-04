I Migliori Anni, anticipazioni ultima puntata: tante sorprese e ospiti d’eccezione

L’emozionante edizione 2024 de I Migliori Anni, condotta con maestria da Carlo Conti, giunge alla sua conclusione con la tanto attesa quinta ed ultima puntata, in onda sabato prossimo, 4 maggio. TvBlog, sempre puntuale nelle anticipazioni, ha svelato i prestigiosi ospiti che saliranno sul palco per salutare il pubblico con uno spettacolo indimenticabile.

Il segmento del 3×3, introdotto in questa stagione, ospiterà una figura di spicco della televisione italiana: Simona Ventura. Dopo gli illustri ospiti delle puntate precedenti, sarà il turno di Simona di raccontare tre personaggi, tre oggetti e tre canzoni del passato, rivolgendosi anche alle nuove generazioni.

Per quanto riguarda le esibizioni musicali, il palco de I Migliori Anni si accenderà con la presenza di due giganti della musica italiana: Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia. Massimo delizierà il pubblico con i suoi indimenticabili successi, mentre Fiorella sarà protagonista di una serata emozionante dall’Arena di Verona, con la conduzione di Amadeus.

Carlo Conti conclude in grande stile con gli ospiti della finale de I Migliori Anni

Ma le sorprese non finiscono qui, perché la finale vedrà anche la partecipazione dei leggendari Camaleonti, un gruppo che ha segnato un’epoca con i suoi successi. Gli ospiti internazionali non mancheranno, con la presenza sul palco dei Wang Chung e degli Hues Corporation, artisti che hanno lasciato un’impronta indelebile negli anni ottanta con brani come “Rock the Boat”.

A completare il ricco parterre di ospiti, Giancarlo Magalli interverrà di persona in studio, dopo aver narrato con maestria la storia del piccolo schermo nelle puntate precedenti. Quest’anno, dedicato al 70º anniversario della nascita della televisione e della Rai, è stato arricchito dalla presenza fissa di Maurizio Battista, che aggiungerà il suo tocco di comicità all’evento.

Non perdetevi dunque l’appuntamento con la finale de I Migliori Anni, sabato alle 21.35 su Rai1, subito dopo la conclusione di Affari Tuoi. Un’ultima serata all’insegna della nostalgia e della celebrazione della televisione italiana.