Io Canto Family debutta su Canale 5: cambia la programmazione de L’Isola dei Famosi

Dopo settimane di attesa e promozione, finalmente è stata svelata la data di partenza di “Io Canto Family”, lo spin-off del popolare talent show condotto stavolta da Michelle Hunziker. Il programma, che ha preso il posto di Gerry Scotti, debutterà lunedì 13 maggio su Canale 5, come annunciato da Publitalia.

La decisione di Mediaset di sostituire “L’Isola dei Famosi” con “Io Canto Family” ha generato molte domande sul destino del reality adventure condotto da Vladimir Luxuria. Publitalia ha chiarito che “L’Isola dei Famosi” si sposterà al martedì senza alcun raddoppio settimanale. Questo cambiamento, se confermato, rappresenterà una sfida per il programma, poiché il martedì è una giornata caratterizzata da una forte controprogrammazione da parte delle altre reti. Tuttavia, questo spostamento potrebbe dare all’emittente la possibilità di guadagnare qualche punto di share in più, considerando il recente calo di ascolti del programma.

Io Canto Family, la trasmissione pronta al debutto su Canale 5

Nel frattempo, stasera andrà in onda regolarmente una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi”, e le anticipazioni promettono emozioni intense. Alcuni naufraghi avranno l’opportunità di riabbracciare i loro cari, con Edoardo Stoppa che riceverà una gradita sorpresa dalla moglie Juliana Moreira. Inoltre, altri tre concorrenti incontreranno le loro mamme sull’isola. Durante la puntata, verrà anche svelato il preferito del pubblico a casa e chi, tra i concorrenti, dovrà lasciare definitivamente l’isola. Non mancheranno le sfide per decretare il nuovo leader e le discussioni che hanno animato le giornate dei vari naufraghi a Playa Espinada.

Appuntamento quindi stasera alle 21.40 su Canale 5, subito dopo il tg satirico Striscia La Notizia, per non perdere le emozioni e le sorprese della nuova puntata de “L’Isola dei Famosi”.