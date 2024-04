Shock a Manfredonia: “Cane con corda e sasso attorno al collo buttato in acqua”

Una segnalazione shock arriva alla nostra redazione a poche ore dal ritrovamento di cuccioli di cane in un bidone della spazzatura.

Un sub, nello scorso fine settimana, ha ritrovato in fondo al mare, nei pressi della Spiaggia Libera “Castello” di Manfredonia, un cane con una corda al collo ed un sasso in fondo al mare.

“Era lì da poco” ha assicurato il sub che ogni fine settimana frequenta quello specchio acqueo.

Lo sfortunato cane, probabilmente, è stato lanciato con corda e sasso attorno al collo dal lato del molo di Levante che da sulla spiaggia libera, dalla zona dei blocchi di cemento.

Si moltiplicano in questi giorni avvistamenti ed abbandoni, dovuti anche alle nuove nascite nelle campagne limitrofe.

Pochi giorni prima della caduta dell’Amministrazione Comunale di Manfredonia, era partita la la mappatura per la sterilizzazione dei cani nelle aree rurali all’interno delle aziende agricole e zootecniche presenti sul territorio comunale.

Si tratta di una delle attività previste dal programma “Zero cani in canile”, nato a Vieste ed esportato in diversi Comuni italiani per il randagismo attraverso un approccio sistemico che risolva il problema alla radice.

Speriamo che riprendano quanto prima…