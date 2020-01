Salviamo i cani del canile di San Giovanni Rotondo

Queste le parole di Pietro D’Addetta: vorrei porre alla vostra attenzione la situazione incresciosa che si sta svolgendo nel canile di San Giovanni Rotondo: cani ammassati e alcuni dei quali feriti o con malattie, semplicemente lasciati lì al proprio destino e non curati adeguatamente.

Abbiamo fondato un comitato cittadino, ed oltre a far presente la situazione in comune, raccogliamo fondi necessari a far uscire dal canile più cani possibile per sottoporli alle necessarie cure e nel frattempo accudirli in stalli fino alla loro adozione.

Il possibile da noi è stato fatto, facendo uscire già diversi cani, curandoli e tenendoli in stallo fino a quando sono stati adottati, ma ci sono tanti altri cani che sono ancora bloccati lì e che rischiano di non farcela se non avranno in tempo le cure necessarie.

Serve l’aiuto di tutti. Grazie a chiunque si interessi.

Per ulteriori informazioni ci trovate sulla pagina Facebook: #SalviamoicanidiSanGiovanniRotondo