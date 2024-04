Rumors sul conduttore del Festival di Sanremo 2025: Carlo Conti in Pole Position?

Con l’addio di Amadeus, resta aperta la grande domanda: chi condurrà la prossima edizione del Festival di Sanremo? Fra i nomi papabili, Paolo Bonolis è stato uno dei più discussi, ma ha prontamente smentito le voci tramite il Corriere della Sera, ribadendo il suo impegno per un’altra stagione di “Avanti un Altro” su Mediaset.

Con Bonolis fuori dai giochi, gli occhi sono ora puntati su Carlo Conti, il quale, pur mostrando un certo scetticismo nell’affrontare un altro Festival, ha lasciato intravedere la possibilità di un suo ritorno in una recente intervista.

“Di Festival di Sanremo ne ho fatti tre, uno più divertente dell’altro. Se ne farò un altro? Staremo a vedere. ‘Chi vuole esser lieto, sia, di doman non c’è certezza’, come disse un mio illustre concittadino. Io dico ‘mai dire mai’, come qualsiasi altro programma, sia chiaro”, ha dichiarato Conti.

Nonostante il suo apparente riluttanza, sembra che sotto sotto il conduttore stia già considerando la possibilità. Ha anche espresso la sua opinione riguardo al formato della gara, elogiando la decisione di Amadeus di eliminare le eliminazioni, sottolineando che la tensione non dovrebbe essere l’elemento predominante del Festival.

Tra i rumor più interessanti, si è parlato persino di Mina come direttrice artistica, mentre Antonella Clerici ha smentito voci su un suo ritorno sul palco dell’Ariston, sottolineando che nessuno le ha ancora proposto il ruolo.

Carlo Conti ha condotto tre edizioni del Festival di Sanremo dal 2015 al 2017, durante le quali sono state presentate alcune delle canzoni più iconiche degli ultimi anni, come “Grande Amore” de Il Volo e “Occidentali’s Karma” di Francesco Gabbani. Resta da vedere se il conduttore accetterà di tornare sul palco dell’Ariston per una quarta volta, ma una cosa è certa: l’attesa è già alta per scoprire chi sarà il volto del Festival di Sanremo 2025.