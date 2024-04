Ponte 25 aprile: quali Regioni chiudono le scuole

Ancora una pausa ad aprile per le scuole, dopo quella di fine marzo, inizio mese per la Pasqua.

Adesso è la volta della Festa della Liberazione.

Visto che il 25 aprile quest’anno cade di giovedì, molte Regioni hanno predisposto la chiusura degli istituti anche per la giornata di venerdì 26 e sabato 27.

Quali Regioni chiudono le scuole per il Ponte del 25 aprile?

Ecco quali sono le Regioni che hanno previsto la chiusura delle scuole per il ponte del 25 aprile e per quanti giorni hanno predisposto lo stop dalle lezioni:

Calabria (da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso);

(da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso); Campania (da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso);

(da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso); Marche (da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso);

(da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso); Piemonte (da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso);

(da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso); Valle d’Aosta (da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso);

(da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso); Veneto (da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso);

(da giovedì 25 aprile 2024 a sabato 27 aprile 2024 compreso); Provincia autonoma di Bolzano (da giovedì 25 aprile 2024 a venerdì 26 aprile 2024 compreso).

Non c’è la Puglia, anche se alcuni istituti in autonomia possono decidere di chiudere per due giorni i propri cancelli.