Oltre 50.000 presenze per il Festival degli Aquiloni di Margherita di Savoia. Un risultato andato oltre le aspettative degli organizzatori che dopo il successo della scorsa edizione hanno bissato il successo con un record di presenze.

«Nella giornata di ieri la città ha registrato una vera e propria esplosione di presenze, circa 50mila presenze in un solo giorno” le parole degli organizzatori dell’ASBA. Ma non finisce qui, si prosegui martedì 30 aprile dalle 18.00 presso il Vecchio Municipio; la mattina di mercoledì 1° maggio ci sarà la suggestiva “Walk Color & Fly“, coloratissima corsa sulla spiaggia libera; venerdì 3 maggio alle 18.00, sempre presso il Vecchio Municipio, la conferenza che ci darà modo di parlare delle nostre speranze di pace in un momento così travagliato. Il Festival Internazionale degli Aquiloni, che si concluderà domenica 5 maggio.