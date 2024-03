Mirko Brunetti proposta di matrimonio in diretta per Perla al Grande Fratello? il video

Mirko Brunetti proposta di matrimonio in diretta al Grande Fratello per la sua Perla? Spunta un video girato per sbaglio nel quale si vede un dettaglio che non lascia dubbi. In molti conoscono la storia d’amore travagliata tra Mirko Brunetti e per Perla, passando da Temptation Island. Si sono lasciati e preso almeno un paio di volta passando da un programma e l’altro, con in mezzo la storia di Mirko con Greta.

Prima della puntata finale del Grande Fratello, durante una diretta su Instagram dell’altro concorrente del GF Marco Maddaloni spunta Mirko Brunetti con un cofanetto, quei cofanetti che in genere contengono gli anelli delle proposte di matrimonio. Subito Mirko cerca di nascondere il cofanetto ma ormai è troppo tardi, per sbaglio Maddaloni l’ha mostrato nella sua diretta. Il Judoka prova a depistare dicendo “Ma che ti devi sposare, con tutta questa eleganza” Ma ormai il danno è fatto ed i fan impazziti iniziano a commentare increduli.

Mirko Brunetti proposta di matrimonio, sul web provano a spiegare

Ovviamente la frase detta per sbaglio da Marco Maddaloni “Ma che ti devi sposare” fortifica l’idea della proposta di matrimonio per Mirko Brunetti a Perla, ma altri fan sostengono nei commenti che in realtà quella è una scatoletta contenenti i gemelli da polso. Oppure un cofanetto con qualche gioiello di Mirko. Nessuna strada è da escludere. .

Sicuramente il Grande Fratello stasera in tv nel giorno della finale dedicherà un ampio spazio alla coppia e avremo modo di scoprire se l’idea della proposta di matrimonio è veritiera o solo una romantica suggestione.