Meteo Italia, le ultime sul 25 aprile!

Cosa dicono le previsioni meteo: 25 aprile sotto la pioggia?

Sempre più probabile!

La fase instabile avviata ieri non sarà veloce, anzi ce la porteremo a lungo in giro per l’Italia.

La stessa fase, anzi, sarà molto lunga e verrà alimentata di continuo da correnti fredde settentrionali portando maltempo e temperature al di sotto delle medie del periodo.

LE PREVISIONI METEO DE ILSIPONTINO

IL METEO DEL 25 APRILE

Quindi possiamo quasi certamente dire che il 25 aprile non sarà tiepido e soleggiato in Italia.

Sottomedia, anche se è ancora troppo presto per capire dove precisamente potrebbe piovere, dove potrebbero svilupparsi temporali più forti.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo, riportati da MeteoLive, è probabile un nuovo afflusso d’aria fredda sul centro-sud Italia che garantirebbe lo sviluppo di una depressione colma di nubi, piogge diffuse con qualche isolato forte temporale.

Acquazzoni e temporali potrebbero interessare anche il nordest durante la festa della Liberazione.

Le precipitazioni più corpose sono previste al momento sul medio-basso Tirreno, le regioni del Sud e sul Triveneto.

Ma, come già spiegato poc’anzi, è ancora troppo presto per capire quali regioni saranno maggiormente coinvolte dalle precipitazioni.

Occorre attendere almeno altri tre giorni prima di delineare una previsione quantomeno affidabile.