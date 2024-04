Marcello Sacchetta, amicizia finita con Stefano De Martino: le parole che non ti aspetti

Marcello Sacchetta e Stefano De Martino non sono più amici. I due si erano conosciuti nel talent condotto da Maria De Filippi dove facevano parte del corpo di ballo. Entrambi poi avevano condotto le strisce pomeridiane di Amici fino al 2017. In quell’anno, il marito di Belen Rodriguez diventa il nuovo inviato dell’Isola dei famosi. I due uomini a questo punto prendono strade diverse. Se Stefano De Martino diventerà un affermato conduttore, Marcello Sacchetta rimarrà all’interno del talent di Maria De Filippi in veste di coreografo per altri anni fino all’addio nel 2021 per occuparsi di nuove esperienza. Di recente, proprio il compagno di Giulia Pauselli ha fatto molto parlare per una risposta data ad un box di domande data sul suo profilo Instagran in merito al conduttore di Stasera tutto è possibile.

Marcello Sacchetta parla della fine dell’amicizia con Stefano De Martino

Marcello Sacchetta ha fatto una rivelazione inaspettata in merito al suo rapporto con Stefano De Martino. Il coreografo ha fatto intendere la fine dell’amicizia con il marito di Belen Rodriguez. L’uomo rispondendo ad una domanda su Instagram ha scritto le seguenti parole: “Io lo chiamo, lui non mi risponde. Ho smesso di chiamarlo. Aspetto che mi chiami lui. Vediamo se siamo ancora amici. Vi aggiornerò”. Insomma, sembra che tra i due uomini il rapporto si sia molto incrinato. Chissà se il conduttore di Rai 2 deciderà di rispondere alle dichiarazioni di Marcello Sacchetta oppure preferirà fargli una chiamata. Nel frattempo, il marito di Belen Rodriguez continua la sua scalata al successo. Alcune voci lo vorrebbero come nuovo volto di Affari Tuoi al posto di Amadeus.