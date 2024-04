Manfredonia, pesca illegale di ricci di mare, sanzionate due persone

I militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Manfredonia (Foggia), hanno sorpreso, in distinte operazioni, due persone in attività di pesca del riccio di mare (Paracntotus Lividus), per un totale di oltre 1200 esemplari.

Il prodotto ittico sequestrato, ancora vivo, è stato rigettato in mare per consentire il ripopolamento del prezioso organismo di mare di cui è vietata la cattura e la detenzione. I trasgressori sono stati sanzionati per utilizzo e detenzione di attrezzature vietate dalla normativa vigente.

Il divieto rafforzato della Legge Regionale Puglia n. 06/2023 che appunto impone per un triennio il divieto di pesca e la relativa detenzione del riccio di mare.

In altre due distinte attività, inoltre, sono stati sequestrati oltre 2700 di vongole chili (Chamelea gallina), nonché di due draghe idrauliche utilizzate per la loro raccolta.

Le violazioni che ne hanno determinato il sequestro sono dovuti alle attività in tempi vietati e alla mancanza di indicazione nei documenti di tracciabilità del luogo di raccolta dei molluschi bivalvi.