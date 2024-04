Lello Castriotta eletto nel CDA della fondazione Prof M. D’Antona di Roma

Nella giornata di ieri il nostro concittadino Lello Castriotta è stato eletto nel CDA della fondazione del Prof M. D’Antona di Roma e componente del direttivo. Un incarico di riconferma come esperto in materia di lavoro e per il grande contribuito alla crescita dell’ente.

La fondazione Prof M. D’Antona è un organismo di servizio per tutto il personale in servizio o che abbia avuto un rapporto di lavoro con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Congratulazioni da parte della nostra redazione per questo incarico prestigioso.