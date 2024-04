La Promessa anticipazioni: le tensioni di Salvador minacciano la relazione con Maria

Le anticipazioni de La Promessa, fiction spagnola trasmessa su Canale 5 alle 16.20, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Maria osserva con crescente preoccupazione il tormento interiore che affligge Salvador, un peso del passato che continua a opprimere il giovane. I suoi scatti d’ira improvvisi e i comportamenti aggressivi rischiano di mettere a dura prova la loro relazione con la Fernandez. In un momento di riflessione, Maria prende in considerazione i saggi consigli di Lope e delle sue amiche, riconsiderando la decisione di convolare a nozze. Forse, ammette tra sé e sé, è giunto il momento di rimandare il matrimonio fino a quando Salvador non avrà superato i suoi demoni interiori e sarà di nuovo al suo pieno potenziale.

Nel frattempo, tra Curro e Martina sboccia un amore genuino, liberato finalmente dalle ombre del passato. La partenza di Beatriz ha aperto la strada affinché i due possano godersi appieno la loro relazione senza ostacoli. Tuttavia, Curro si sente ancora legato da un segreto che potrebbe minacciare la sua felicità futura. La rivelazione della sua parentela con Jana, una modesta cameriera, potrebbe gettare una nube oscura sulla sua vita, soprattutto sulla sua relazione con Martina. Il conte teme che uno scandalo possa erodere la sua reputazione e danneggiare anche l’amata Martina.

La Promessa anticipazioni e trame: quanti colpi di scena!

Jana mantiene la promessa fatta a Curro di custodire gelosamente il loro segreto comune. La gioia di essere finalmente accanto al suo fratello la spinge a offrirgli il suo sostegno in un momento importante: l’organizzazione di un romantico picnic per Martina. Con l’aiuto di Lope e della cameriera, la giornata si rivela davvero magica. Tuttavia, il destino sembra avere altri piani: nuvole oscure si addensano all’orizzonte, pronte a scatenare una tempesta che metterà a dura prova i due fratelli appena riuniti. Il futuro di La Promessa è appeso a un filo, e presto verrà svelato ciò che scuoterà le fondamenta della tranquillità apparente.