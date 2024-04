Il Paradiso delle Signore anticipazioni, Adelaide vittima di un inganno: Tullio diventa una furia

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la soap opera ambientata nella Milano degli Anni Sessanta in onda come sempre ogni pomeriggio su Rai 1, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Il colpo di scena nell’empireo finanziario di Marcello Hofer ha lasciato i suoi alleati sbigottiti e il suo arcinemico, Umberto Guarnieri, sul punto di festeggiare una vittoria travolgente. L’astuto piano architettato da Guarnieri sembra aver raggiunto il suo culmine, lasciando il Commendatore nella gioia incontenibile di aver inflitto un colpo devastante a Marcello Hofer. L’imprenditore tedesco è svanito nel nulla, portando con sé un mare di denaro senza lasciare traccia. Le reazioni di Barbieri e Adelaide, al sapere di essere stati ingannati, rimangono da scoprire: sospetteranno Umberto come il genio dietro l’inganno, o tenteranno di ricostruire gli eventi senza comprendere appieno i motivi che li hanno condotti a questo punto critico?

Nel frattempo, Elvira ha sfidato il destino ribellandosi a Tullio, solo per attirare su di sé la furia del suo tormentatore. Tullio, infiammato dall’ira, si è scagliato contro di lei e l’innocente Amato nella Caffetteria locale. L’intervento tempestivo di Salvatore, stanco di vedere la sua amata maltrattata, ha scatenato un nuovo scontro, con La Venere che si rivolge al barista con la stessa furia riservata al suo fidanzato. Determinata a far valere la propria voce, Elvira non tollererà più che altri decidano al suo posto.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni e trame: Matilde respinge Conti

Maria ha supplicato l’aiuto di Silvana per un incontro con Matteo dietro le sbarre. Mentre il dramma familiare si consuma, Vittorio si trova a fronteggiare le conseguenze della sua scelta di tradire Matilde. Furiosa e delusa, Matilde respinge ogni tentativo di riconciliazione da parte di Conti, che si aggrappa disperatamente alla speranza di riconquistarla. Con l’aiuto di Flora, Vittorio tenterà un’ultima carta per riportare la pace nel loro rapporto. Nel frattempo, Irene e Alfredo continuano a confrontarsi sul futuro della loro relazione, incapaci di trovare una via d’uscita dai loro conflitti. Riuscirà il loro amore a resistere alle tempeste che li travolgono?