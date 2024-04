Giuseppe Giofrè di Amici 23: parole al miele per Maria De Filippi

Giuseppe Giofrè è uno dei giudici del serale di Amici 23. Per l’occasione, il ballerino ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair dove ha spaziato dalla sua vita privata ai suoi impegni lavorativi. Il ragazzo ha menzionato proprio l’orgoglio di essere giunto al ruolo di giurato dopo un percorso ricco di gavetta commentando in questo modo: “E’ una bellissima chiusura di un cerchio, considerando che sono passato da allievo, professionista a giudice.” Il ragazzo inoltre ha rivelato che è sempre bello tornare ad Amici 23 e consigliare i ragazzi quello che ha imparato lui per fare carriera. Infine, Giuseppe Giofrè ha espresso un parere sui concorrenti del talent show condotto da Maria De Filippi visto che in tanti si sono fatti prendere dall’ansia.

Amici 23, Giuseppe Giofrè dedica parole al miele verso Maria De Filippi

Intervistato da Vanity Fair, Giuseppe Giofrè ha commentato l’ansia che ha colpito alcuni allievi di Amici 23 durante il serale. Il giudice ha spiegato in questo modo: “Episodi del genere c’erano anche quando il talent l’ho fatto io”, ricordando quando è successo a Gherardo Pulli che aveva avuto un momento di forte crisi nel corso della punta serale. Nell’intervista, il giovane non poteva menzionare Maria De Filippi, dedicandole parole al miele: “Maria è proprio così come appare in tv“. Il giudice ha concluso dichiarando che lui, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi hanno cercato di stare vicini alla conduttrice per superare il dolore della perdita di Maurizio Costanzo.