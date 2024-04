Giovanni Tesse fa il bilancio dopo Amici 23: “Cosa penso di Maria De Filippi” e su Nicholas

Giovanni Tesse è uscito nel corso della seconda puntata del serale di Amici 23 insieme a Nicholas. Il ballerino di latino ha rilasciato una lunga intervista al portale Superguida Tv dove ha raccontato alcuni dettagli inediti della sua esperienza all’interno del talent. Il giovane ha spiegato che l’avventura all’interno della scuola più bella e importante d’Italia gli ha svoltato e cambiato la vita. L’ex allievo di Amici 23 ha poi ringraziato Raimondo Todaro per aver creduto in lui fin dall’inizio: “senza la sua presenza non sarebbe stato uguale“. Parole di elogio anche nei confronti di Maria De Filippi. Giovanni Tesse ha rivelato che la conduttrice è professionale e molto presente con i ragazzi: “E’ una persona molto empatica, ci dà consigli e ci fa ragionare. È una bellissima persona. A livello professionale è ineccepibile, come lavora lei non ho mai visto nessuno.“

Giovanni Tesse ha fatto pace con Nicholas dopo Amici 23

Intervistato da Supeguida Tv, Giovanni Tesse ha parlato anche del suo rapporto con Nicholas, che si era incrinato all’interno della scuola di Amici 23. Il ballerino di latino ha riferito di aver fatto pace con il suo amico dopo aver litigato per un’incomprensione che li ha portati a non parlarsi più per alcune settimane. Infatti, ha dichiarato: “Ci vedremo molto presto. È una lite diventata gigante ma non partiva da nulla di concreto, era una bambinata nata in un momento di rabbia.” Alla domanda, qual è il suo sogno adesso, Giovanni Tesse ha raccontato di voler continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo e studiare dizione ma se non dovesse funzionare tornerebbe a studiare all’Università di Foggia che aveva messo in sospeso dopo l’entrata ad Amici 23.