GF Vip, nozze anticipate per due protagonisti: location del matrimonio e viaggio di nozze

L’influencer Clizia Incorvaia ha rivelato uno scorcio esclusivo della sua intervista nel programma di Monica Setta, in onda martedì 7 maggio. Nonostante la trasmissione sia stata registrata nei giorni scorsi, i dettagli della sua anticipata data di nozze con Paolo Ciavarro hanno già fatto il giro del web. Clizia ha rivelato che il loro grande giorno si terrà venerdì 12 luglio a Forte dei Marmi, in Versilia (Toscana), una location che promette di essere incantevole. L’evento sarà un momento speciale dedicato non solo agli sposi, ma anche ai genitori del futuro sposo, Eleonora Giorgi e Massimiliano Ciavarro.

In un momento toccante, Clizia ha anche condiviso aggiornamenti sullo stato di salute di Eleonora Giorgi, la madre di Paolo, recentemente operata per un tumore al pancreas. “Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze…”, ha dichiarato con gratitudine, evidenziando l’importanza di questo momento per tutta la famiglia.

La Incorvaia ha espresso il desiderio di condividere questa gioia non solo con Eleonora, ma anche con Massimiliano Ciavarro, dimostrando il profondo legame che li unisce durante tempi difficili. “Sarà tenerissimo vedere insieme i genitori di Paolo che nella malattia della Giorgi sono stati vicini più che mai…”, ha commentato.

GF Vip: Clizia Incorvaia svela i dettagli del suo matrimonio e del viaggio di nozze

Clizia ha svelato i piani per il viaggio di nozze, che li condurrà alle Maldive, un paradiso tropicale perfetto per celebrare il loro amore. L’emozione è palpabile mentre Clizia descrive il suo abito da sposa lungo, bianco e sobrio, perfetto per l’occasione. Con orgoglio, ha anche condiviso che il matrimonio sarà un grande evento con 200 ospiti, poiché desiderava coinvolgere la sua ampia famiglia in questa giornata speciale.

Infine, ha reso omaggio all’amore e al sostegno tra Eleonora Giorgi e Massimiliano Ciavarro, evidenziando il loro legame durante il periodo difficile dell’intervento chirurgico. “Non l’ha lasciata mai durante la degenza in ospedale… Ho chiesto a loro due una foto simbolica, un bacio amarcord che ricorda quello storico film e la nascita del loro amore…”, ha condiviso.

Per scoprire l’intervista completa e immergersi completamente in questa toccante storia di amore e famiglia, non resta che sintonizzarsi sul secondo canale Rai in terza serata martedì 7 maggio.