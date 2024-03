Geolier flirt con una protagonista di Mare Fuori?

Geolier nuovo flirt in vista? Il cantante partenopeo è senza dubbio uno dei vincitori morali dell’ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Con il suo bravo “Je pe me to pe te” ha fatto impazzire i fan ed ha raggiunto grazie al Festival una popolarità ancora più ampia di quanto già aveva tra i teenagers.

Geolier fino a poco tempo fa era legato a “Valeria” che a quanto pare, per gli esperti di Gossip, non sarebbe più al suo fianco. I due da poco non si seguono più e addirittura Geolier avrebbe cancellato tutte le foto che lo ritraevano con l’ex Fidanzata. Quindi al momento risulterebbe single. Da poco Geolier ha lanciato il suo nuovo singolo con Ultimo dal titolo “L’ultima Poesia“

Geolier flirt Mare Fuori in vista

Secondo gli esperti di gossip ci sarebbe la possibilità di una relazione tra il cantante ed un’altra partenopea divenuta come Geolier protagonista della “nuova scena”. Parliamo di una protagonista di Mare Fuori, Maria Esposito in arte Rosa Ricci nella serie dei Record della Rai.

Rosa Ricci ha pubblicato più stories con base le canzoni di Geolier e tra i due fioccano i like nei post, che sia l’inizio di un flirt.

Anche Maria Esposito negli ultimi mesi era stata affiancata spesso ad un ragazzo, Andrea. Ma senza che nessuno dei due confermasse la storia. Quindi sia Maria Esposito che Geolier risultano single. Che sia davvero la possibilità di una love storie da due napoletani di successo.