Amadeus lascia la Rai per Mediaset? Una telefonata ha cambiato tutto

La rivista settimanale Oggi, ha dedicato un interessante articolo al conduttore Amadeus e al grande successo che sta ottenendo con il suo game show “Affari Tuoi”. La puntata di ieri ha confermato il trend positivo dello show, registrando un altissimo numero di spettatori e staccando nettamente la concorrenza rappresentata da “Striscia La Notizia”.

L’articolo mette in evidenza il percorso professionale altalenante di Amadeus, ricordando il suo ritorno poco fortunato a Mediaset dopo una carriera di successi in Rai nel 2006, dove condusse alcune trasmissioni con risultati non all’altezza delle aspettative.

Tuttavia, nonostante questo passaggio a vuoto, Amadeus è tornato in Rai con grande determinazione e ha ritrovato il successo grazie all’opportunità offertagli da Michele Guardì, che lo scelse come conduttore di “Mezzogiorno in Famiglia”. Il conduttore ha ammesso di aver sempre sognato di fare televisione, anche se si era diplomato come geometra, ma ha sempre avuto chiare le sue priorità.

Amadeus e l’infelice esperienza a Mediaset

In una recente dichiarazione riportata su Oggi, Amadeus ha rivelato di non essersi mai tirato indietro di fronte a nulla, accettando di presentare eventi di ogni genere, incluso la sagra della salamella. Queste esperienze hanno contribuito a forgiare la sua sensibilità e la sua capacità di affrontare gli imprevisti.

Nonostante le incertezze sul suo futuro televisivo, con il suo carisma e il suo talento, Amadeus continua a conquistare il pubblico italiano, confermandosi uno dei conduttori più amati e apprezzati del panorama televisivo nazionale. Il suo successo con “Affari Tuoi” è solo l’ultima testimonianza della sua abilità nel catturare l’attenzione del pubblico e mantenere alta la qualità dell’offerta televisiva.