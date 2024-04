Endless Love anticipazioni, scoppia la passione ma vengono fotografati: ricatto in arrivo

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Nihan è visibilmente agitata per Onder. Dopo l’incidente in cui è stato investito da un’automobile, il giovane è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Fortunatamente, la sua condizione si sta gradualmente migliorando, ma la Sezin sta meditando sulle circostanze dell’incidente, temendo che potrebbe non essere stato un semplice incidente, ma un attacco intenzionale. Con Tarik presente sulla stessa vettura, i sospetti di Nihan convergono su Emir. Determinata a chiarire i dubbi che l’assillano, Nihan affronta direttamente il marito. Emir, però, respinge vigorosamente ogni accusa.

Nel frattempo, l’astuto imprenditore, nonostante i suoi tentativi falliti di coinvolgere Tarik in trame oscure, decide di offrirgli un ruolo di fiducia come suo assistente personale. Tuttavia, Tarik sembra esitante di fronte alla proposta.

Anticipazioni Endless Love, Asu ama Kemal

Mentre Tarik riflette sulla decisione, Asu continua a insinuarsi nei cuori dei membri della famiglia di Kemal. Nel frattempo, Asu sta per fare una rivelazione significativa ad Hakki: è convinta di provare un sentimento autentico per l’ingegnere. Resta da vedere se avrà il coraggio di confessare i suoi sentimenti o se terrà questo segreto per sé.

Nel mentre, Nihan riceve una chiamata dalla polizia che porta notizie sorprendenti: l’uomo alla guida dell’auto che ha investito Onder è stato catturato e ha ammesso la sua colpevolezza. Nel frattempo, Emir continua a tessere i suoi intrighi. Invita Zeynep a una gita in barca, e lei accetta.

Durante l’uscita, Emir si avvicina a Zeynep e le stampa un bacio sulla bocca, un gesto a cui lei risponde con piacere. Il capitano, complice del piano di Emir, li fotografa di nascosto. Alla fine della giornata, Salih, ignaro degli eventi, si ritrova con Zeynep e, notando la sua risposta evasiva, inizia a sospettare di qualcosa di più profondo.