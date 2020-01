Fornitura libri di testo: fatture e scontrini entro il 30 gennaio

C’è tempo fino a giovedì 30 gennaio 2020 per consegnare al Comune di Manfredonia la documentazione relativa alle istanze per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2019-2020. Coloro che hanno presentato l’istanza on-line sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it e risultano ammessi al beneficio, possono consegnare presso gli uffici della Pubblica Istruzione gli scontrini originali con attestazione o fatture relativi all’acquisto dei libri di testo.

I fondi assegnati vengono erogati direttamente alle famiglie a rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute e debitamente documentate esclusivamente attraverso le fatture o ricevute fiscali recanti i titoli dei testi scolastici acquistati e rilasciate dalle cartolibrerie.

Scontrini fiscali e autocertificazioni non avranno alcuna validità. Mentre le domande vengono inoltrate on line, le attestazioni devono essere presentate agli uffici comunali in Via Maddalena n. 29 che sono aperti al pubblico il martedì ed il giovedì mattina dalle ore 10.30 alle 12.30 ed il martedì pomeriggio dalle ore 16.40 alle 18.40.

Maria Teresa Valente