Foggia: inaugurata la nuova sede della Continuità Assistenziale di piazza della Libertà

È stata inaugurata questa mattina, presso il Distretto Socio Sanitario di Foggia, la nuova sede della Continuità Assistenziale (ex guardia medica).

Lasciata la vecchia sede (presso l’Ospedale Colonnello D’Avanzo), la Continuità Assistenziale sarà definitivamente attiva da questa sera al piano terra dei servizi distrettuali di Piazza Libertà (ex Inam), con ingresso laterale in viale Colombo.

A disposizione di operatori sanitari e utenti spazi più ampi e accoglienti, all’interno di una struttura di proprietà della ASL Foggia. Si passa da un ambulatorio per le visite a tre, raddoppiati i servizi e le stanze per i medici. Più spaziosa la sala d’attesa.

Tre le linee telefoniche attraverso le quali sarà possibile contattare gli operatori della Continuità Assistenziale: 0881.884560, 0881.884561, 0881.884562.

Presenti all’inaugurazione la direzione strategica della ASL Foggia, il sindaco del capoluogo dauno e il presidente della Regione Puglia.

Quest’ultimo ha evidenziato l’importanza dell’attività svolta dalla Continuità Assistenziale nel dare risposte alle problematiche sanitarie di minore entità dei cittadini, riducendo, di conseguenza, il sovraffollamento dei Pronto Soccorso a causa di accessi inappropriati.

Nello scorso anno sono state oltre 80.000 le prestazioni effettuate dai diciannove medici (sei per ogni turno) della Continuità Assistenziale della città di Foggia.

Con il trasferimento della Continuità Assistenziale si arricchisce l’offerta sanitaria dei servizi distrettuali di piazza della Libertà, oggetto di un intenso lavoro di riqualificazione e ristrutturazione.

Come evidenziato dal Direttore Generale, è stato un grande lavoro di squadra, grazie al quale la ASL ha potuto intercettare fondi europei che hanno permesso di ristrutturare questa Struttura. Collocare il Servizio di Continuità Assistenziale in questa sede è un’operazione strategica in quanto possiede tutte le caratteristiche di una casa della comunità hub, così come previste dal DM 77/2022.

Per la Continuità Assistenziale sono previsti il servizio di vigilanza e, d’intesa con l’amministrazione comunale, anche parcheggi dedicati.