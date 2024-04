Manfredonia, “Scongiurare la chiusura del reparto di Cardiologia del San Camillo”

SCONGIURARE LA CHIUSURA DEL REPARTO DI CARDIOLOGIA DEL “SAN CAMILLO DE

LELLIS” DI MANFREDONIA: L’APPELLO DI UN PAZIENTE TRAMITE L’ASSOCIAZIONE

“IO CI SONO!”

Buongiorno, sono un un paziente cardiopatico attualmente ricoverato nel

Reparto di Cardiologia dell’Ospedale “San Camillo De Lellis” di Manfredonia.



Mi chiamo Rosario Cicciotti e nell’ambiente dell’ambulantato e della

rappresentanza di categoria sono conosciuto per essere stato io stesso

un operatore e per difendere, ogni giorno, quei diritti dei miei

colleghi che vengono continuamente calpestati.



A causa di una persistente cardiopatia, unitamente ad altre patologie

croniche che mi affliggono da tempo, sono stato nuovamente ricoverato

nel Reparto di Cardiologia di questo straordinario Ospedale che è

un’eccellenza del territorio, guidato dall’ottimo ed instancabile

Primario dott. Raddato Vincenzo, mio concittadino nato a Cerignola. Il

dott. Raddato è il diretto “responsabile” della mia salvezza, essendo

intervenuto per ben due volte a salvarmi la vita; di questo non smetterò

mai di ringraziarlo. Una capacità professionale, quella del dott.

Raddato, che si unisce a doti umane ed organizzative straordinarie e di

prima classe, al punto da essere riuscito ad organizzare personale

medico ed infermieristico che contribuisce a dare servizi di altissimo

livello e sostegno ai pazienti. Un clima di umiltà e di compassione che

si respira in quei corridori, in quei reparti e che fa sentire tutti noi

pazienti molto più sereni e protetti. In questa mia esperienza da

ricoverato ho parlato con tantissime persone, anche parenti dei degenti

e tutti hanno espresso gli stessi miei sentimenti di gratitudine.

Girerebbe voce che questo Reparto potrebbe chiudere e se ciò accadesse

sarebbe una tragedia, un dramma, una punizione che noi pazienti non

potremmo mai accettare né tollerare.



Ringrazio il mio amico fraterno, Savino Montaruli, instancabile

sindacalista e giornalista che si sta occupando della delicata vicenda

delle R.S.A. anche nel territorio foggiano, il quale divulgherà questa

mia lettera attraverso l’Associazione “Io Ci Sono!”. Spero che questo

mio grido arrivi direttamente alla Direzione Sanitaria, al Governatore

di Puglia ed all’Assessore alla Salute affinché venga preservato questo

luogo fantastico e scongiurata qualsiasi eventuale ipotesi di chiusura

del Reparto.

Grazie.

Cerignola, 23 aprile 2024

Cicciotti Rosario