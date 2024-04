Foggia, ex Tozzi: “Il momento di agire è adesso”

EX TOZZI, IL MOMENTO DI AGIRE È ADESSO. RIAPERTO IL TAVOLO IN REGIONE PUGLIA, URGE CONFRONTO CON IL MIMIT

È ripreso nella giornata di venerdì 5 aprile 2024, presso il Comitato di monitoraggio del sistema economico e produttivo ed aree di crisi della Regione Puglia, il confronto in merito al futuro dello stabilimento ex Tozzi di Foggia.

All’incontro – convocato dal Presidente Leo Caroli – erano presenti il Liquidatore ed il Commissario Giudiziale del Concordato preventivo liquidatorio della G&W, l’ENEL, i rappresentanti del Comitato per la rinascita industriale ed occupazionale dello stabilimento ex Tozzi, il Comune diFoggia e le Segreterie territoriali di FIM, FIOM e UILM.

Dalla riunione – finalizzata a tracciare un percorso utile a dare continuità produttiva ed occupazionale allo stabilimento ex Tozzi – è emerso che il sito produttivo è attualmente tenuto a regola d’arte ed in totale sicurezza e che sarebbe pronto a ripartire immediatamente con leproduzioni.

La Regione Puglia si è detta, inoltre, pronta a sostenere nuovi potenziali investitori attraverso lo stanziamento di contributi economici utili all’acquisto dell’immobile, alla formazione e allariqualificazione del personale e a favorire innovazione, ricerca e sviluppo.

Inoltre, la stessa Regione Puglia garantirebbe l’assistenza tecnologica attraverso la costituzionedi un tavolo permanente.Per FIM FIOM e UILM è necessario che anche il MIMIt si adoperi per coinvolgere e favorire nuovi soggetti industriali capaci di garantire la continuità produttiva ed occupazionale dellostorico stabilimento foggiano.

Il momento di agire è adesso!

È necessario che dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy giunga immediatamente la convocazione del tavolo di crisi sospeso da circa un anno per mettere in campo tutti gli strumenti necessari per sostenere e risolvere una crisi occupazionale che staavendo un impatto drammatico per tutto il territorio di Capitanata.

Segreterie territoriali

FIM FIOM UILM