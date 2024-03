Elodie e Andrea Iannone nudi, i commenti memorabili sui social

Elodie e Andrea Iannone nudi sui social, la foto fa impazzire il web. La cantante pubblica una foto che lascia poco spazio alla fantasia.

Nella serata di ieri Elodie ha deciso di far impazzire i suoi fan e pubblica una foto nella quale lei ed il campione delle moto, suo compagno, sono avvinghiati in una piscina, completamente nudi.

La cantante scrive: “In love” come testo del post mentre i commenti dei suoi fan sono memorabili, da chi dice: “Posso venire a mettere il cloro?” qualcun’altro scrive “Non so più se sono etero o bisessuale” oppure ancora altri “Ecco perché non rilascia nuova musica“.

Altri commenti divertentissimi: “Ma il fotografo era nudo anche lui?” e poi alcuni fanno cenno a storie passate di Elodie, :“si bello andrea ma ti ricordi che “la vostra storia non finisce mai di finire”? e poi chi sfogia nel pecoreccio: “Iannone…Falle sentire la frizione!”