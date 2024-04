Due programmi per Michelle Hunziker, ecco quali

Michelle Hunziker è tra le conduttrici più apprezzate in Italia. La donna è attualmente al timone di Striscia La Notizia accanto a Gerry Scotti. Molto presto però la conduttrice sarà al timone di due nuovi programmi sui teleschermi di Canale 5. Mediaset ha deciso di puntate sulla svizzera per condurre due programmi dedicati ai giovanissimi e alla terza età. La rete infatti ha deciso di realizzare due spinoff della trasmissione Io Canto ovvero Io canto senior e Io canto family. Alla conduzione Michelle Hunziker, reduce dal suo show Michelle Impossibile che non ha riscontrato i favori del pubblico. Nonostante questo, la donna si conferma un volto di punta dell’azienda di Piersilvio Berlusconi.

Michelle Hunziker conduce Io canto senior e Io canto family

Archiviata l’ultima storia d’amore, Michelle Hunziker si avvia alla conduzione di due programmi entrambi spinoff di Io canto generation. La conduttrice infatti condurrà Io canto senior e Io canto family, una formula che non si discosta molto dalla formula madre ma cambia la fascia dei concorrenti. Io canto senior vedrà la partecipazione di persone over 60 mentre Io canto family coinvolgerà le famiglie dei giovanissimi cantanti di età compresa dai 10 ai 14 anni. Esibizioni che saranno molto coinvolgenti anche per il pubblico da casa. Mediaset si impegna ad avvicinare la musica e il canto a tutte le fasce d’età un po’ come ha fatto Antonella Clerici con The Voice su Rai 1.