Domenica In anticipazioni ospiti 21 aprile: una grande attrice italiana da Mara Venier

Mara Venier tornerà il 21 aprile con una nuova puntata di Domenica In dove sono attesi molti ospiti che terranno alta l’attenzione del pubblico da casa. La conduttrice regalerà intrattenimento agli italiani con musica ed interviste. Stando a quanto anticipato da Tv Blog, la donna accoglierà nel suo studio Simone Annicchiarico, il figlio di Walter Chiari in occasione del centenario della nascita di suo papà. In coincidenza a questo ci sarà un talkshow sul famoso showman morto nel 1991 con Michele Sancisi, Candida Morvillo, Patrizia Caselli ed Enrica Bonaccorti. Le anticipazioni di Domenica In inoltre annunciano che in studio arriverà Biga Mama, la cantante protagonista dell’ultima edizione di Sanremo 2024. La donna promuoverà il suo ultimo singolo dal titolo 100 occhi.

Domenica In anticipazioni: Vittoria Puccini ospite da Mara Venier

Le anticipazioni di Domenica In in programma il 21 aprile su Rai 1 rivelano che Mara Venier intervisterà Barbara Alberti. La giornalista e scrittrice si aprirà a 360° sulla sua vita privata, raccontandone alcuni retroscena. Per l’occasione, la donna promuoverà il suo ultimo libro dal titolo Tremate tremate. Inoltre, Mara Venier ospiterà la grande attrice italiana Vittoria Puccini, che promuoverà il suo ultimo film dal titolo Confidenza insieme al collega Daniele Lucchetti. Ampio spazio alla musica leggera con la band dei Negramaro. Giuliano Sangiorgi insieme ai suoi compagni presenteranno il nuovo singolo della band dal titolo Luna piena. Insomma, ci attende una puntata ricca di emozioni per gli amanti del contenitore domenicale di zia Mara.