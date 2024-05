“Battiti Live” su Canale 5 anticipazioni, ecco i nuovi conduttori

Ilary Blasi e Alvin si ritroveranno insieme e saranno i nuovi conduttori di “Battiti Live”. Dopo l’Isola dei Famosi, saranno i nuovi conduttori dello show trasmesso da Canale 5. La musica riunirà la coppia! Se non subentrano sorprese dell’ultimo minuto, li rivedremo sullo stesso palcoscenico. Non saranno distanti come conduttrice e inviato, condurranno la nuova edizione di “Battiti Live”. Innanzi tutto c’è da vedere se il titolo del programma rimarrà o stesso.

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, lo aveva annunciato

In un incontro con la stampa a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi, come amministratore delegato Mediaset ha rivelato: “Ilary Blasi rimane con noi e ci piace lavorare a una nuova fase di lavoro. Questa estate ‘Battiti Live’ passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi, che ci piace e consideriamo un volto di Canale 5”. Sarà davvero così o avranno cambiato idea?

Alvin sarà vicino a Ilary Blasi, mentre per del backstage per il palco dovrebbe arrivare Rebecca Staffelli, figlia di Valerio il famoso inviato di “Striscia la Notizia”. La nuova edizione del format, trasmesso da Italia 1 fino alla scorsa estate con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Naturalmente il contenitore musicale sarà uguale agli anni scorsi, ma qualche novità lo rafforzerà.

Canale 5 è pronto alla concorrenza con Tim Summer Hits che cambierà canale, da Rai 2 passerà a Rai 1. Il contenitore musicale Rai sarà condotto da Andrea Delogu, con la new entry Carlo Conti, che inizierà la sua corsa veloce per ritornare al Festival di Sanremo.