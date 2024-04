Domenica In anticipazioni puntata 21 aprile: grandi nomi della musica da Mara Venier

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della nuova puntata di Domenica In prevista il 21 aprile in diretta sui teleschermi di Rai 1. Mara Venier darà spazio a molti ospiti che terranno alta l’attenzione del pubblico da casa. La conduttrice festeggerà i 100 anni della nascita di Walter Chiari, il grande attore comico e conduttore tv. Per l’occasione, la donna ospiterà suo figlio Simone Annicchiarico. Proprio quest’ultimo festeggerà un libro dove parlerà del rapporto con il padre scritto insieme a Michele Sancisi dal titolo “100% Walter Chiari. Biografia di un genio irregolare”. Le anticipazioni di Domenica In rivelano che in studio arriveranno Candida Morvillo, Patrizia Caselli ed Enrica Bonaccorti, le quali prenderanno parte a un talkshow su Chiari.

Domenica In anticipazioni: Big Mama e i Negramaro da Mara Venier

Le anticipazioni di Domenica In rivelano che Mara Venier ospiterà un ospite musicale direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo. La conduttrice ospiterà Big Mama. La cantante sarà protagonista di un’intervista a 360° per poi lanciare il suo nuovo singolo dal titolo 100 occhi. Ma non è finita in quanto Mara Venier ospiterà Barbara Alberti per promuovere il suo nuovo lavoro letterario intitolato Tremate tremate. Per la musica, intanto, arriveranno in studio i Negramaro. Per l’occasione, Giuliano Sangiorgi insieme alla sua band presenteranno il loro ultimo singolo dal titolo Luna piena. La puntata si concluderà con una lunga intervista all’attrice Vittoria Puccini, protagonista del film Confidenza con Daniele Lucchetti.