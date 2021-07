Covid, Eric Clapton: “Non suonerò nei locali dove si richiedono pass vaccinali”

“Voglio dire a tutti che non suonerò mai su alcun palco alla presenza di una platea discriminata. Se non sarà possibile a tutti poter assistere al concerto, mi riservo la possibilità di poter cancellare lo show”. L’annuncio è di Eric Clapton, e non lascia margini di dubbi: non si esibirà nei locali, club o sale concerto, dove è richiesta la vaccinazione anti-Covid. Una decisione che arriva dopo la stretta di Boris Johnson sull’utilizzo del pass vaccinale: “In seguito all’annuncio del primo ministro di lunedì 19 luglio – ha spiegato – il mio onore mi obbliga a fare un annuncio a mia volta”.