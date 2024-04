Max Pezzali nuovo singolo, oggi esce “Discoteche Abbandonate”

Max Pezzali nuovo singolo in arrivo il 15 aprile, uscirà solo in radio e non sui social, cosi come si usava un tempo. “Discoteche abbandonate” è il nuovo singolo di Max Pezzali che sceglie di Bypassare i social e promuovere la sua canzone solo in Radio.

Per il lancio Max Pezzali ha deciso di organizzare una specie di “Gita scolastica” con giornalisti di riviste di musica e spettacolo, conducendoli in giro per i luoghi dell’infanzia che hanno ispirato tutte le hit degli 883.

Max Pezzali nuovo singolo, dedicato a Coccoluto

Il singolo è stato scritto da Jacopo Ettore e Michele Canova con l’intento di ricordare i luoghi d’incontro degli anni 80/90, le discoteche che oggi stanno pian piano scomparendo lasciando spazio ad eventi live e concerti. Per Max Pezzali è stato ingiusto indicare le discoteche come luogo di degrado. “Si pensava che le discoteche fossero la causa di ogni degrado, le hanno chiuse ma il degrado è rimasto, sono state il capro espiatorio, ma evidentemente il punto non era lì. Anzi, arrivo a dire che le discoteche hanno avuto meriti culturali pazzeschi”. Il bravo accompagnato da un video di testimonianze di alcuni dei dj più famosi d’Italia ed è dedicato a Claudio Coccoluto.

Max Pezzali ed il tour in programma

Ecco il Calendario delle date del tour di Max Pezzali:

Domenica 09 giugno 2024 | Trieste – Stadio Nereo Rocco – DATA ZERO

Mercoledì 19 giugno 2024 | Torino – Stadio Olimpico

Domenica 23 giugno 2024 | Bologna – Stadio Dall’Ara

Giovedì 27 giugno 2024 | Roma – Stadio Olimpico

Domenica 30 giugno 2024 | Milano – Stadio San Siro

Lunedì 01 luglio 2024 | Milano – Stadio San Siro

Martedì 02 luglio 2024 | Milano – Stadio San Siro

Martedì 09 luglio 2024 | Messina – Stadio San Filippo

Sabato 13 luglio 2024 | Bari – Stadio San Nicola – NUOVA DATA