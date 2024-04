Consapevolezza sull’autismo: la marcia in blu degli studenti per le vie di Carpino

CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO: LA MARCIA IN BLU DEGLI STUDENTI PER LE VIE DI CARPINO

A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, l’Istituto Omnicomprensivo Padre Giulio Castelli di Carpino ha organizzato – con il patrocinio del Comune di Carpino e la collaborazione della Pro Loco – l’iniziativa “INSIEME PER VOLARE – PASSEGGIATA IN BLU PER L’AUTISMO”.

La ‘Marcia’, partita dal plesso della scuola primaria in via Padre Pio, ha attraversato le vie principali del paese. L’evento solidale lanciato dalla Scuola ha visto protagonisti oltre 200 bambini provenienti da vari plessi dell’Istituto e numerosi giunti dai paesi limitrofi, che con la loro semplicità hanno saputo trasmettere la bellezza della diversità come valore aggiunto. A conclusione della passeggiata – presente anche la vice sindaca dott.sa Caterina Foresta, alcuni assessori e il Comandante dei Carabinieri Mar. Davide Camassa – si sono riunti in Piazza del Popolo dove ad attenderli c’era una piazza colma di gente.

“Una bellissima manifestazione quella di stamattina. Mi inorgoglisce in quanto assessora alla Pubblica Istruzione di una stupenda comunità scolastica e quindi colgo l’occasione per fare i complimenti al Dirigente Scolastico Claudio Costanzucci, alle insegnanti, alle educatrici e alle mamme che hanno collaborato attivamente affinché questa manifestazione riuscisse nei migliori dei modi.” Afferma la Vice Sindaca Foresta.

Questa iniziativa è il risultato di una riflessione condivisa tra Istituzioni e cittadini, ed è un chiaro esempio dell’importanza del lavoro di squadra nel rispondere ai bisogni complessi di questi giovani. Questa manifestazione è la testimonianza dell’impegno profuso dal mondo della Scuola e dall’Amministrazione Comunale di Carpino, non solo verso le persone con disturbi dello spettro autistico ma verso l’intera comunità, per costruire una società sempre più inclusiva e accogliente.

“È un percorso che richiede dedizione, sensibilità e una visione lungimirante, qualità che mi impegno a portare avanti nel mio ruolo di amministratore e come genitore di Michele Pio – anche lui affetto da questa patologia – con la speranza di contribuire a una società dove ogni individuo possa trovare il proprio spazio e modo di esprimersi al meglio” commenta l’assessore Nicolino Gramazio