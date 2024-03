Checco Zalone e Virginia Raffaele insieme? La bomba di Corona

Secondo il sito di Fabrizio Corona dillingernews, Checco Zalone e Virginia Raffaele sarebbero una nuova coppia. E che coppia! Come è risaputo Checco (sempre molto discreto e riservato) ha una compagna con la quale non è sposato ed ha 2 figlie.

CHECCO ZALONE E VIRGINIA RAFFAELE, LA NUOVA BOMBA DI FABRIZIO CORONA

Ecco cosa scrive l’ex re dei paparazzi sul suo sito a proposito della nuova presunta coppia, oltre ad annunciare la separazione della compagna, dopo circa un quarto di secolo:

L’altra novità è che Checco Zalone avrebbe acquistato una nuova casa a Roma, i cui lavori di ristrutturazione stanno per essere ultimati a breve. Come mai proprio Roma? Siamo sicuri che il motivo sia solo lavorativo? Secondo Fabrizio Corona non è un caso, a quanto pare no, perché il cuore dell’uomo che da anni fa ridere l’Italia intera è occupato, udite udite, dall’imitatrice più in auge che ci sia in Italia in questo momento: Virginia Raffaele.

Sarà vero?

Ed ancora su Dillinger:

È un amore che hanno tentato di tenere nascosto, ma sappiamo che, ogni qualvolta lui venga a Roma, e questo accade molto spesso, si vedono e consumano il loro sentimento sempre più vivace. Checco Zalone è da sempre ossessionato dal gossip e dall’apparire sui giornali per quanto riguarda le notizie sulla sua vita privata. Ma questa volta, grazie alla bravura dei giornalisti di Dillinger e dalle anticipazioni che facciamo da sempre, non ce l’ha fatta. I personaggi pubblici hanno l’obbligo di condividere la loro vita privata con il pubblico che li sostiene.