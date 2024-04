Carabinieri uccisi, la donna indagata per omicidio stradale

La Procura di Salerno contesta il reato di omicidio stradale alla donna di 31 anni, Nancy Liliano, ritenuta responsabile dell’incidente avvenuto nel Salernitano e costato la vita al maresciallo dei carabinieri Francesco Pastore, di 25 anni, e all’appuntato scelto dell’arma Francesco Ferraro, di 27 anni e nel quale è rimasto ferito il maresciallo Paolo Volpe, attualmente ricoverato in ospedale.

Lo scrive Ansa.

La donna è rimasta coinvolta in passato in vicende di droga.

In particolare, era una delle 15 persone alle quali, nel giugno 2019, al culmine di un’indagine iniziata nel 2015, i carabinieri della Compagnia di Eboli (Salerno) notificarono altrettante misure cautelari, emesse dal gip su richiesta della Dda.

La donna, alla guida del suv, è risultata positiva all’alcoltest ed anche alla cocaina, ma quest’ultima positività deve essere confermata da un controesame. La procura di Salerno le contesta il reato di omicidio stradale.

INDAGATA PER OMICIDIO STRADALE, LA RABBIA DI MAURIZIO GASPARRI SU FACEBOOK

“La persona che ha causato l’incidente sarebbe risultata positiva ai test per la droga e per l’alcol. Questa notizia fa aumentare lo sgomento e la disperazione e fa capire una volta di più quanto gli abusi di alcol e l’uso di droghe causino danni non solo alle persone che sono dedite a questo consumo, ma a chi sulle strade, non è la prima volta, vede troncata la propria vita da chi circola in condizioni impossibili”

Lo scrive Maurizio Gasparri su Facebook.