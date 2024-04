Beautiful anticipazioni, Brooke ha deciso: Bill e Ridge stentano a crederci

Le anticipazioni di Beautiful, la soap ambientata a Los Angeles che vede come protagonista la famiglia Forrester – proprietaria di una casa di moda denominata Forrester Creations -, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Sheila è in fuga, conscia di essere stata scoperta e determinata a non restare con le mani in mano. Deve lasciare la città al più presto, prima che sia troppo tardi e la polizia la catturi. Nel frattempo, Steffy e Finn sono ansiosi di ricevere notizie su di lei, sperando che venga presa al più presto per porre fine all’incubo. Baker ha promesso alla famiglia Forrester di dare massima priorità al caso e di risolvere definitivamente la situazione.

Beautiful anticipazioni, Katie confessa di aver chiuso con Bill

Mentre Sheila affronta la sua fuga, Brooke ha preso una decisione importante riguardo alla sua relazione con Ridge e non sembra intenzionata a tornare sui suoi passi. Sarà pronta a confidare a Katie quanto accaduto, felice di aver trovato in Taylor un’alleata piuttosto che una nemica.

Katie, a sua volta, sorprenderà Brooke con le sue proprie novità, rivelando di aver respinto le avances di Bill e di essere felice con Carter, che le sta dimostrando cure e attenzioni preziose. Tuttavia, Katie sarà anche preoccupata per i risultati delle sue analisi imminenti, che determineranno le sue attuali condizioni di salute dopo il trapianto. Spera di ricevere buone notizie e decide di affrontare questo momento da sola, per non trasmettere tensione agli altri.