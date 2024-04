Anticipazioni Uomini e Donne: violenta lite in studio, c’entra Tina Cipollari

Non mancheranno i colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Uomini e Donne che saranno visibili nelle prossime settimane di programmazione sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler del dating show condotto da Maria De Filippi rivelano che grande attenzione sarà focalizzata su Mario Cusitore. In particolare, il corteggiatore sta facendo molto parlare di sé a causa delle continue segnalazioni che arrivano nei suoi confronti. Di conseguenza, Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno dimostrato di nutrire qualche perplessità sul napoletano. I due opinionisti infatti temono che l’uomo stia prendendo in giro Ida Platano. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Tina chiederà a Maria De Filippi di poter conoscere il cognome della ragazza che nella scorsa registrazione aveva segnalato Mario uscire da un hotel insieme ad un’altra.

Uomini e Donne anticipazioni: Tina Cipollari e Mario Cusitore hanno una violenta lite

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Tina Cipollari avrà intenzione di andare fino in fondo alla questione visto che non crede alla sincerità del corteggiatore. L’opinionista infatti darà vita ad una vivace lite con Mario prendendolo di mira visto che crederà che stia prendendo in giro Ida. Allo stesso tempo, quest’ultima deciderà di fidarsi del napoletano. Un comportamento che non piacerà ai due opinionisti del programma che si occuperanno di approfondire la segnalazione sul conto del corteggiatore. Nel frattempo, Mario Cusitore è tornato a far parlare di sé per aver pubblicato una frecciatina ai danni di Ida Platano sul suo profilo Instagram. Il corteggiatore ha pubblicato un video in cui si sente una voce dire così: “E alla fine ti stanchi di esserci, ti stanchi di metterci il cuore quando di cuore in quei posti c’è solo il tuo. Ti stanchi di esserci per chi non c’è, di aspettare il nulla perché anche se nulla ti aspettavi, un abbraccio forse te lo saresti meritato.