Uomini e Donne, nuova frecciatina di Mario Cusitore a Ida Platano: il gesto social

Il trono di Ida Platano è senz’altro uno dei più discussi del trono over. La tronista è divisa tra Mario Cusitore e Pierpaolo Siano apparendo molto indecisa sulla sua scelta finale. Nelle ultime ore, il cavaliere napoletano ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che potrebbe essere una frecciatina proprio rivolta alla tronista di Uomini e Donne. Mario Cusitore ha pubblicato una storia dove si vede una strada di notte illuminata dalla luce dei lampioni in sottofondo una voce registrata che recita un monologo. Parole che sembrano proprio indirizzate alla tronista. Nel video si sentono le seguenti parole: “Alla fine ti stanchi di esserci, ti stanchi di metterci il cuore, quando in quei posti di cuore c’è solo il tuo”.

Uomini e Donne, Mario Cusitore lancia una frecciatina contro Ida Platano

Mario Cusitore ha pubblicato un video con un chiaro riferimento al suo percorso all’interno di Uomini e Donne. Parole che sono come una frecciatina non tanto velata nei confronti di Ida Platano. L’uomo si sente deluso e stanco di aspettare un abbraccio che forse si sarebbe meritato, tanto da apparire concorde con le parole nel video che recitano così: “Ti stanchi di aspettare il nulla perché anche se nulla ti aspettavi un abbraccio forse te lo saresti meritato”. Ida Platano dopo una partenza positiva si è raffreddata nei confronti di Mario Cusitore a causa delle continue segnalazioni che arrivano nei suoi confronti. Non è la prima volta che l’uomo lancia alcune frecciatine nei confronti della donna. In passato aveva scritto: “Tutto ha un inizio e tutto una fine”.