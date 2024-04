Anticipazioni Uomini e Donne, caos totale! Segnalazioni a non finire: vanno via tutti

Le anticipazioni di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Ida Platano sarà al centro di un acceso dibattito quando in studio arriverà un’altra segnalazione riguardante Mario Cusitore. L’uomo, infatti, sarà stato avvistato in una struttura ricettiva in compagnia di un’altra donna, scatenando polemiche e sospetti sul suo comportamento.

Anche al trono di Daniele Paudice non mancheranno gli scontri, soprattutto con Gaia che mostrerà una certa insoddisfazione nei confronti del tronista. Nel Trono Over, invece, i litigi saranno particolarmente accesi, con Marcello Messina e la nuova dama Jessica al centro delle discussioni.

Anticipazioni Uomini e Donne, Pierpaolo Siano vuole lasciare il programma

Ida Platano verrà informata da Maria De Filippi sull’arrivo di questa grave segnalazione su Mario Cusitore. Si vocifera che lui e un’altra donna abbiano trascorso la notte insieme in un B&B dopo una festa di compleanno. Mario cercherà di smentire le accuse e, per farlo, porterà il suo barbiere come testimone, poiché si dice fosse con lui quel giorno. Il barbiere interverrà per difendere Cusitore, supportando la sua versione dei fatti.

Tuttavia, gli opinionisti e il pubblico in studio saranno divisi sull’attendibilità delle parole di Mario. Nonostante le incertezze, Ida sembrerà incline a credere a Mario e al suo testimone. Nel frattempo, durante un ballo, Pierpaolo Siano confiderà a Ida di voler andarsene, aggiungendo un’altra tensione al clima già acceso in studio.