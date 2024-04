Anticipazioni Everywhere I Go di oggi venerdì 5 aprile 2024

Nel corso della puntata odierna i fan della serie televisiva turca “Everywhere I Go – Coincidenze d’amore” avranno l’opportunità di immergersi in un nuovo emozionante episodio su Mediaset Infinity. Questo drama, interpretato da talenti come Furkan Andic e Aybüke Pusat, e originariamente trasmesso da Fox TV nel 2019, continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano con la sua esclusiva disponibilità sulla piattaforma streaming. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, un nuovo episodio della serie, nota anche con il titolo originale “Her Yerde Sen”, arricchisce il catalogo di Infinity, portando il totale a 75 coinvolgenti capitoli.

Selin si ritrova immersa in un vortice di gelosia nei confronti di Alara e decide di confidarsi con le sue amiche più fidate. La sola idea che Demir possa trascorrere del tempo a Parigi con “quella donna” è insopportabile per lei. Merve e Ayda cercano di comprendere la sua situazione, riconoscendo quanto possa essere difficile convivere con un uomo così attraente come Demir. Durante la loro conversazione, le ragazze ipotizzano che Selin possa soffrire della sindrome di Stoccolma, sentendosi intrappolata con il “nemico” sia a casa che sul posto di lavoro, senza vie di fuga.

Demir si trova in uno stato d’animo triste e sconsolato, ripensando con nostalgia ai momenti felici trascorsi con Selin. Nonostante il desiderio di comunicare con lei, Demir si ritrova ad inviarle messaggi che cancella immediatamente dopo, vittima di una lotta interna e di una confusione emotiva crescente. Nel momento in cui Selin fa ritorno a casa, trova Demir addormentato sulla veranda, ma i due non riescono a risolvere le incomprensioni tra di loro e a confessare i reciproci sentimenti che li legano.

Durante la festa organizzata in terrazza per celebrare il completamento del progetto di Alara, Firuze e Leyla vengono a conoscenza da Muharrem di un fatto scioccante: il temuto e dispotico capo di Selin, che ha creato tensioni sul posto di lavoro, è proprio Demir. Questa rivelazione aggiunge un ulteriore livello di complessità alla già intricata situazione tra Selin e Demir, gettando luce su una serie di dinamiche personali e professionali che devono ancora essere affrontate.