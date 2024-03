Anticipazioni Endless Love dal 1° al 6 aprile 2024

Le anticipazioni di Endless Love, la serie tv turca in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 14.10, rivelano numerosi colpi di scena. Nihan, esperta nell’arte della decorazione, ha preso in carico il compito di ravvivare le pareti degli uffici aziendali frequentati da Emir, Asu e Kemal. Questa nuova collaborazione ha fatto emergere un sottile clima di rivalità tra le due donne: Nihan desidera esprimere la sua creatività secondo il suo gusto unico, ma Asu, con l’inganno, la convince di essere la fidanzata di Kemal, guadagnandosi il supporto del compagno.

Attendendo Kemal di fronte al murale dove tempo prima aveva confessato il suo amore per lui, Nihan si ritrova sola con i suoi pensieri mentre lui la osserva da lontano, incapace di riavvicinarsi. Nel frattempo, Nihan scopre che la casa dei suoi sogni, dove immaginava di costruire un futuro con Kemal, è improvvisamente in vendita. Senza comprendere le vere motivazioni di sua moglie, Emir decide di acquistarla per sorprenderla e renderla felice.

Anticipazioni Endless Love dal 1° al 6 aprile

Mentre Emir si prepara a donare un secondo anello alla sua amata, chiedendole di rinnovare i voti matrimoniali per la seconda volta, convinto che questo rafforzerà il loro legame, Kemal è determinato più che mai a fare suo il luogo che Emir intende comprare. Quando Emir si reca per finalizzare l’acquisto, scopre di essere stato preceduto da Kemal, lasciandolo sconcertato e turbato. La competizione tra i due uomini si fa sempre più intensa, mentre il destino della casa diventa una questione di orgoglio e desiderio.