Belve, date e lista degli 8 ospiti: c’è anche un ex GF Vip

L’attesa per il ritorno in onda di “Belve”, è ormai giunta al termine. Il nuovo ciclo di incontri con volti famosi promette scintille e riflessioni profonde, con la prima puntata in programma per martedì 2 aprile, in prima serata sul secondo canale della televisione di Stato. Tutti gli occhi sono puntati su Fedez, che si appresta a rilasciare la sua prima intervista televisiva approfondita dopo lo scoppio del ‘Pandoro-gate’, un evento che ha influito anche sul suo matrimonio con Chiara Ferragni, portandolo in una situazione delicata. Tuttavia, il rapper non sarà protagonista della prima puntata del talk show, come confermato da TvBlog.

La prima puntata di “Belve” vedrà Francesca Fagnani confrontarsi con un gruppo eclettico di ospiti di spicco: Loredana Bertè, il leader della Lega Matteo Salvini, Carla Bruni e la talentuosa cantante Paola Turci, che torna sul palco di “Belve” dopo la sua precedente ospitata nel 2018. La presenza della musicista sarà ancora una volta un momento “extra intervista”, come sottolineato da TvBlog. Ecco dunque la lista completa dei primi ospiti:

Loredana Bertè

Matteo Salvini

Carla Bruni

Paola Turci

La seconda puntata, in onda il 9 aprile, si preannuncia altrettanto ricca di contenuti intriganti. Il piatto forte della serata sarà l’intervista esclusiva a Fedez, annunciata da Francesca Fagnani come un approfondimento su vari aspetti della sua vita, sia personale che professionale. Saranno toccati anche gli eventi relativi al ‘Baloco-gate’ e alle vicende matrimoniali del rapper e di Chiara Ferragni.

Ma le sorprese non finiscono qui: Francesca Fagnani avrà il piacere di ospitare anche l’acclamato attore Alessandro Borghi, attualmente al centro dell’attenzione per la sua interpretazione di Rocco Siffredi nella serie TV di Netflix “Supersex”. Successivamente, sarà la volta di Francesca Cipriani, esperta di reality show e volto noto della televisione italiana, seguita dal talentuoso cantautore e attore napoletano Raiz.

Ecco quindi la lista completa degli ospiti della seconda puntata: