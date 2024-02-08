Pagelle Sanremo. I voti della seconda serata

Pagelle Sanremo. Voti e numeri della seconda serata.La seconda serata di Sanremo registra 10.361.000 di spettatori con il 60,1% di share. I numeri sono calati rispetto alla prima serata e anche rispet...

Pagelle Sanremo. Voti e numeri della seconda serata.

La seconda serata di Sanremo registra 10.361.000 di spettatori con il 60,1% di share. I numeri sono calati rispetto alla prima serata e anche rispetto alla seconda serata della passata edizione, ma restano numeri molto alti.

RUGGIERO, IL NONNO DI "VIVA RAI 2". VOTO 8

Ruggiero del Vecchio, 83enne originario di Margherita di Savoia, apre la seconda serata del Festival di Sanremo, salutando il pubblico, Amadeus e Fiorello e poi intonando a suo modo Italo Disco e Mon Amour. Non c'è Ciuri sul Palco, ma c'è Ruggiero. E' il nonno di viva Rai 2, divertente e rassicurante.

GIORGIA E' GIORGIA. VOTO 10

Ovazione per Giorgia e per il suo interno coscia! La cantante accompagna Amadeus al Festival nelle vesti di co-conduttrice e per celebrare "E poi", brano che quest'anno compie trent'anni. La sua voce straordinaria e la sua musica incantano l'Ariston. Giorgia sembra essere a suo agio anche come presentatrice, sciolta, spiritosa e padroneggia il palco con simpatia. I look non rendono giustizia alla sua personalità frizzante, ma Giorgia è Giorgia e le si perdona tutto.

JOHN TRAVOLTA, NON TORNERA' UN'ALTRA VOLTA. VOTO NON CLASSIFICATO

Come rendere cringe e insensata l'ospitata di una star di fama internazionale come John Travolta? Facendogli ballare il "ballo del qua qua". Non tornerà un'altra volta.

GIOVANNI ALLEVI, CHE GRANDE LEZIONE DI VITA. VOTO 10

Ovazione suprema per Giovanni Allevi. Porta sul palco dell'Ariston il racconto della sua malattia e del suo dolore, trasmettendo un messaggio di forza e speranza. "Quando tutto crolla e resta in piedi solo l’essenziale. Il giudizio che riceviamo dall’esterno non conta più. Io sono quel che sono, noi siamo quel che siamo e, come intuisce Kant alla fine della “Critica della ragion pratica”, il cielo stellato può continuare a volteggiare nelle sue orbite perfette. Io posso essere immerso in una condizione di continuo mutamento, eppure sento che in me c’è qualcosa che permane. Ed è ragionevole pensare che permarrà in eterno. Io sono quel che sono. Voglio andare fino in fondo a questo pensiero. Se le cose stanno davvero così, cosa mai sarà un giudizio? Dall’esterno voglio accettare il nuovo Giovanni." Ha sublimato la sofferenza in arte. Ogni parola pronunciata è una carezza e un pugno, ogni sua frase uno spunto di riflessione. Il compositore e maestro con il suo monologo ha toccato le corde più profonde dell'anima e con la sua musica emozionato. Che grande lezione di vita.

CAST DI MARE FUORI, PROMUOVE LA FICTION RAI CON INTELLIGENZA. VOTO 9

Il cast della nota serie "Rai Mare fuori", torna sul palco dell'Ariston per promuovere la fiction ma lo fa con intelligenza, senza fare vuota retorica.

BOB SINCLAR, AD UN CERTO PUNTO LA SAGRA DELLA CASTAGNA. VOTO 4

Bob Sinclar fa ballare tutti ma sembrava la sagra della castagna.

ARTISTI PRESENTATORI, BELLA L'IDEA, MA SOLO QUELLA. VOTO 6

Originale l'idea di far presentare gli artisti in gara dai loro colleghi e compagni di avventura sanremese, ma ha generato confusione. Bella l'idea ma solo quella.

MIRKO CASADEI, ROMAGNA MIA. VOTO 9

Tributo a Casadei e alla Romagna, terra meravigliosa.

Dai presentatori e gli ospiti, passiamo alle canzoni in gara.

ALFA, GLI SI AUGURA IL MEGLIO. VOTO 6 DI INCORAGGIAMENTO

E' acerbo, ma è anche molto giovane, non può che crescere e l'entusiasmo non gli manca. Gli si augura il meglio.

RENGA E NEK, IL BRANO NON GLI RENDE GIUSTIZIA. VOTO 5

Ottima esecuzione ma il brano non rende giustizia a due portenti come Renga e Nek.

IL VOLO, STRAORDINARI. VOTO 10

Brano meraviglioso, voci sensazionali, esecuzione sublime. Ignazio non ha avuto il tempo di vestirsi e si è si esibito con la "maglia della salute"; bene ma non benissimo.

GAZZELLE, VOTO 7 MA POTREBBE ESSERE UN 8

Gli occhiali da sole perché hai fatto after ti danno punti al Fantasanremo, la giacca tecnica antipioggia per portare il cane a spasso, però non è stata una buona idea. La canzone ha un bel testo e anche una bella melodia, ma se si riuscisse a comprendere il finale di parole potrebbe essere un 8.

THE KOLORS, E' GIA' UN TORMENTONE. VOTO 8 PER IL CORAGGIO

E' musicale, ti si appicca in testa e sotto le scarpe quando vai alle giostre. Funziona.

EMMA, PUNTA SUL FANTASANREMO. VOTO 6

Ancora total black, perché ad Emma di vincere Sanremo non gliene importa niente. Lei punta sul Fantasanremo, peccato perché con un altra canzone avrebbe potuto puntare almeno alla top 5. Maestosa la collana Serpenti Viper di Bulgari, in oro massiccio.

MAHMOOD, MUSICALE. VOTO 7

Ancora non si sono capite molte parole del testo, ma è musicale. Lo aspettavamo in tuta gold e invece pantaloni neri e blusa monospalla trasparente. Pareva avesse il tutore al braccio, ma con quel fisico se lo può permettere.

LOREDANA BERTE' MERITA PIU' DI UN 4^ POSTO. VOTO 10

Continua ad osare ma questa volta non viene apprezzata abbastanza. Resti la sola e unica queen.

BIGMAMA, ANCORA TROPPO EMOZIONATA. VOTO 6

C'è del potenziale ma non si applica, forse per l'emozione. Raggiunge comunque la sufficienza piena.

ANNALISA, VOTO 7

Bella presenza scenica, belle gambe, ottima tenuta del palco, voce riconoscibile. Di nuovo le autoreggenti e il total black? Puoi permetterti molto di più. Rimangono i dubbi della prima serata sulla canzone.

IRAMA, BELLA INTERPRETAZIONE E BEL TESTO. VOTO 7

Bella energia, bella interpretazione e bel testo.

FRED DE PALMA, ANCHE LUI PUNTA SUL FANTASAREMO. VOTO 5

Fred de Palma punta sul Fanta e fa bene.

CLARA, PIU' DISINVOLTA. VOTO 7

Sempre elegantissima, appare più disinvolta, più a suo agio rispetto alla prima sera.

DARGEN D'AMICO, NON SARA' UNA HIT MA PROMETTE BENE. VOTO 8

"Dove si balla" al secondo ascolto era già una hit "Onda alta" ha evidentemente un altro scopo e promette bene.

GEOLIER, PRIMO POSTO DISCUTIBILE MA PIENAMENTE SUFFICIENTE. 6 1/2

Dite quello che volete ma il napoletano ha una marcia in più. Il primo posto rimane discutibile.