ANTICICLONE NORD AFRICANO: PRIMO AFFACCIO EUROPEO.

Piogge che tornano ad essere latitanti per un periodo medio/lungo, pressione atmosferica in aumento già da diversi giorni con tempo stabile, sempre più stabile… e poi lui, torna a far parlare di se già ad Aprile. #Anticiclone nord africano in espansione nel prossimo Week-end con un assaggio pre-estivo che risulterà molto mite ma non caldo sulla Puglia, a differenza del nord Italia, delle Alpi e di buona parte dell’Europa settentrionale dove si raggiungerá un sopra media accentuato. Infatti la ventilazione da noi risulterà comunque settentrionale per tutto il fine settimana. #Temperature quindi in aumento con massime fino a 24/25 gradi nella giornata di lunedì, prima di un nuovo calo termico atteso da mercoledì della prossima settimana.

Piogge? instabilità primaverile? per adesso non pervenute, come con il freddo di quest’inverno che ci ha regalato un eterno autunno.

fonte: MeteoPuglia in foto