Annalisa madrina del Roma Pride 2024

L’annuncio di Annalisa sui social:

“Sono onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante!

Celebrare insieme i 30 anni del Pride Roma sarà speciale, e soprattutto un’occasione unica per attirare l’attenzione ancora una volta sui diritti della comunità Lgbtqia+ e di tutti.

Sarà una grande festa in onore della libertà di essere, concetto per me centrale nelle canzoni e nella vita, per una società che possa dirsi civile.

Quindi grazie immensamente per questo invito che mi emoziona e riempie di orgoglio come poche cose al mondo”.

ANNALISA MADRINA DEL ROMA PRIDE E NON SOLO…

Continua l’inarrestabile successo di Annalisa dopo il suo trionfo in America, dove è stata premiata da Billboard Italia come “Global Force” ai Billboard Women in Music.

La sua hit “Sinceramente” ha ottenuto il Doppio Disco di Platino e una versione italo-francese con Olivia Stone è stata lanciata in Francia, seguita da un remix di Bob Sinclar.

A giugno, l’artista sarà la madrina del Roma Pride e la sua canzone sarà l’inno dell’evento, che festeggia 30 anni.

“Mon Amour”, inoltre, ha raggiunto il Quinto Platino, rendendo Annalisa la prima artista italiana solista a ottenere questo risultato. Con tre singoli nella Top 100 e cinque nella Top 200, Annalisa è l’artista femminile più ascoltata su Spotify e la prima donna nella top 100 globale di Billboard USA. I suoi concerti, compresi quelli esauriti a Firenze, Milano, Bari, Napoli, Roma e Padova, continuano con il tour “TUTTI NEL VORTICE PALASPORT”, che la vedrà impegnata anche all’Arena di Verona.